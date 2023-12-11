نافياً استقالته .. تحالف الحسم يطرد المرشح وائل حازم من صفوفه لاختلاسه الأموال

أعلن تحالف الحسم الوطني وهو تحالف سني يراسه رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي، اليوم الاثنين، طرد المرشح المدعو وائل حازم شاكر ياس من صفوفه لاخلاله بمبادئ ونهج التحالف، وتحايله من خلال اختلاسه الأموال وصرفها على أبواب شخصية.

وقال تحالف الحسم الوطني في بيان، إن التحالف يود أن يوضح حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام فيما يتعلق باستقالة المدعو وائل حازم شاكر ياس، المرشح في تحالف الحسم الوطني عن حزب الانتماء،

مشيرا إلى أن تحالف الحسم هو من قام بطرد المدعو وائل حازم من بين صفوفه لاخلاله بمبادئ ونهج التحالف، فضلا عن تحايله من خلال "اختلاسه الأموال" وصرفها على منافع شخصية، عن طريق النصب والاحتيال.

وبين تحالف الحسم، للرأي العام أن التحالف يحتفظ بحقه القانوني في إقامة الدعوى ضد هذا الشخص، بما يلائم نهج التحالف في ضم الأشخاص الأخيار والنزيهين بين صفوفه.