مطالبات نيابية للتحقيق في ملابسات العدوان الأمريكي على مواقع الحشد

طالبت النائبة عن الإطار التنسيقي مهدية اللامي، الاثنين، الحكومة بالكشف عن ملف التحقيق بشأن العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي في جرف النصر وكركوك، فيما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ارتكابها انتهاكات الخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق.

وقالت اللامي في حديث ل / المعلومة/، إن "القوات الأمريكية ارتكبت انتهاكات خطيرة لسيادة العراق ولحقوق الإنسان".

وأضاف أن "العراق يمتلك قوات عسكرية قادرة على حماية الأراضي العراقية"، مشيرة إلى أن "بقاء تلك القوات يشكل تهديدا لسيادة البلاد".

وشددت اللامي، على "ضرورة اتخاذ قرار حكومي عاجل بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق".

وكانت الطائرات الامريكية قصف مقرات عدة للحشد الشعبي في جرف النصر وكركوك في الايام الماضية ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى