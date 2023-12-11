النائب علي تركي يرد على الحلبوسي بشأن المغيبين: صدعتم رؤوسنا بهذه النغمة الانتخابية

رد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الاثنين، على تغريدة النائب عن تحالف تقدم هيبت الحلبوسي، بشأن المغيبين، مؤكدا ان هذا الملف يصبح رائجا لحصد الأصوات في كل مرحلة انتخابية.

وقال تركي في تصريح لـ / المعلومة/، إن "مطالبة النائب هيبت الحلبوسي القوى السياسية بحسم ملف المغيبين امر متكرر وقد صدعوا رؤوسنا الذي ليس له أي وجود على ارض الواقع"، لافتا الى انه" لا يوجد هناك مغيبين وانما إرهابيين".

وأضاف، ان "القوات الأمنية والحشد الشعبي وكل الوطنيين الحقيقيين قضوا على داعش عسكريا لكنه للأسف لم يتم بعد القضاء على دواعش السياسة سواء كانوا تحت قبة البرلمان او في مفاصل الدولة".

وأشار تركي، الى ان "نغمة ملف المغيبين دائما ما تظهر عند كل انتخابات، وأصبحت متاجرة سياسية وسرقة للأموال خاصة بعد ان تم كشف 14 ألف معاملة مزورة فيها إرهابيين".

ولفت الى ان "هؤلاء الاهتمام بملف عودة نازحيهم في أربيل وغيرها من المخيمات الى مدنهم بدلا عن المطالبة بحقوق من واجهة قواتنا الأمنية والحشد الشعبي بالسلاح وكان سببا بتهجير الالاف العوائل في المناطق الغربية".

وكان النائب هيبت الحلبوسي طالب في تغريدة له القوى السياسية بـ"حسم ملف المغيبين".