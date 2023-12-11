السوداني يبحث مع وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان عددا من الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر احمد والمالية والاقتصاد اوات شيخ جناب.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الوزراء بحث مع الوزيرين الأوضاع العامة في إقليم كردستان وناقش معهما عددا من الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية

واضاف البيان ان السوداني ناقش مع الوزيرين ايضا الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل

واكدا الجانبان حسب البيان أهمية زيادة التنسيق بين المركز والإقليم لحل المشاكل العالقة، الخاصة بالمنافذ الحدودية وتوحيد السياسة الكمركية وقانون حماية المنتج بما يحقق المصالح الوطنية للبلد وشعبه