مطالبات بإعادة النظر في عقود شراء الأسلحة من أمريكا.. احتكار واضح!

دعا عضو مجلس النواب، جاسم العلوي، اليوم الاثنين، الحكومة الى إعادة النظر بجميع عقود شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الامريكية، فيما اكد ان هنالك احتكار واضح من قبل واشنطن بملف استيراد الأسلحة من الدول الأخرى.

وقال العلوي، في حديث ل / المعلومة /، إن "هنالك العديد من أصناف الأسلحة تحتاج الى ارسالها الى أمريكا من اجل إعادة صيانتها"، مشيرا الى ان "اغلب هذه الأسلحة خرجت عن الخدمة لغياب الصيانة".

وأضاف، ان "استمرار التعاقد بصفقات شراح الاسلحة من واشنطن وضع العراق بخندق عميق من المحددات"، لافتا الى ان "الحكومة ستذهب في اتجاهات أخرى بجانب عقود شراء الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الفترة المقبلة".

واستطرد: ان "اغلب الجهات المسؤولة عن هذه الملف لا تريد تكرار عقود شراء الأسلحة بعد الأسباب العديدة التي تواجه هذا الملف"، مؤكدا ان " هنالك احتكار واضح من واشنطن بملف استيراد الأسلحة من الدول الأخرى".

وتستمر الولايات المتحدة الامريكية بالهيمنة والسيطرة على عقود شراء السلاح للعراق وسط خسارة كبيرة لأغلب الأسلحة التي تم استيرادها، فضلا عن الثمن الباهظ الذي يصل الى اضعاف سعر ما هو متاح في الدول الأخرى وبكفاءة اعلى