رئيس خلية الاعلام الامني يعلن اتمام جميع الاستعدادات الامنية لاجراء الانتخابات

اعلن رئيس خلية الاعلام الامني اللواء تحسين الخفاجي اتمام اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات جميع الاستعدادات لاجراء الانتخابات .

وقال رئيس الخلية في تصريح صحفي :" ان اللجنة اكملت جميع الخطط الامنية الخاصة ، المتعلقة بانتشار القطعات وتوزيع الاطواق الامنية وحماية مراكز وصناديق الاقتراع واماكن خزنها ونقل عصا الذاكرة بعد اجراء الانتخابات ".

واوضح :" ان اللجنة الامنية العليا اجرت عملية محاكاة وطبقت ممارسة للخطة الامنية يوم الخميس الماضي من الساعة السادسة مساء لغاية الثانية عشرة ليلا ، بجميع قيادات العمليات في ١٥ محافظة".

واشار الى اصدار جملة من التعليمات في يوم الاقتراع الخاص ، منها منع المظاهر المسلحة وعدم دخول الاسلحة الى المراكز الانتخابية والتثقيف للانتخابات وعدم ممارسة اي ضغوط على الناخبين حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة .

واكد وجود تنسيق عال بين اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات ومفوضية الانتخابات والعمل مستمر بينهما منذ ٥ اشهر مضت تحضيرا ليوم الانتخابات