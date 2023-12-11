استخبارات الدفاع تلقي القبض على إرهابي في صلاح الدين

أفادت وزارة الدفاع ،اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على إرهابي في محافظة صلاح الدين.
و قالت الوزارة، إن:"مفارز مديرية استخبارات و أمن صلاح الدين، ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وذلك خلال تواجده في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين".
و أضافت الوزارة في بيان تلقته المطلع، أن الإرهابي المعتقل "هو أحد ابرز أهداف المديرية انفاً"، مشيرةً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء".
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