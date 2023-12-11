الأخبار

بضمنها كردستان.. توحيد السياسة الكمرگية في المنافذ على طاولة وزارة التخطيط


 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع حكومي لتوحيد السياسة الكمرگية في المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي ل‍وزارة التخطيط، في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (23661) لسنة 2023، والتي تتولى مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية، البحرية، والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري، كما تتولى اللجنة، وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسة الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 وتعديلاته واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء مهامها".

وأضاف، أن "اللجنة تضم في عضويتها وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام ل‍مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، والمدير العام للهيأة العامة للكمارك والمدير العام للهيأة العامة للضرائب في وزارة المالية".

وتابع: "فيما حضر الاجتماع من جانب حكومة إقليم كردستان، وزيرا الداخلية والمالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين في الإقليم".

وأردف بالقول: "وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع المنافذ الحدودية وكيفية وضع آليات موحدة لإدارة هذه المنافذ لما لذلك من أهمية اقتصادية وأمنية ، كما ناقش الاجتماع السياسة الكمركية، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لتوحيد السياسة وفقا لما نص عليه الدستور، وبالاتفاق بين الطرفين".

وأبدى الطرفان، "استعدادهما لمواصلة العمل المشترك من أجل معالجة جميع الاشكاليات التي تكتنف واقع المنافذ الحدودية والسياسة الكمركية والفحص المسبق للسلع والبضائع المستوردة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يبحث مع وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان عددا من الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية
بالوثيقة.. انهاء تكليف قيادي بارز بحزب تقدم في الانبار
مطالبات بإعادة النظر في عقود شراء الأسلحة من أمريكا.. احتكار واضح!
رئيس خلية الاعلام الامني يعلن اتمام جميع الاستعدادات الامنية لاجراء الانتخابات
استخبارات الدفاع تلقي القبض على إرهابي في صلاح الدين
بضمنها كردستان.. توحيد السياسة الكمرگية في المنافذ على طاولة وزارة التخطيط
وفاة رئيس مجلس محافظة كربلاء السابق علي المالكي بعد صراع مع المرض
النزاهة تضبط مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ مالية خلافاً للقانون
"تقدم" يعلق على جلسة انتخاب رئيس البرلمان: قد نقاطعها والمنصب من حصتنا حصراً
القبض على اكبر شبكة لتزوير العقارات في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
فيسبوك