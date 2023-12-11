بضمنها كردستان.. توحيد السياسة الكمرگية في المنافذ على طاولة وزارة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع حكومي لتوحيد السياسة الكمرگية في المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي ل‍وزارة التخطيط، في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (23661) لسنة 2023، والتي تتولى مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية، البحرية، والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري، كما تتولى اللجنة، وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسة الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 وتعديلاته واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء مهامها".

وأضاف، أن "اللجنة تضم في عضويتها وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام ل‍مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، والمدير العام للهيأة العامة للكمارك والمدير العام للهيأة العامة للضرائب في وزارة المالية".

وتابع: "فيما حضر الاجتماع من جانب حكومة إقليم كردستان، وزيرا الداخلية والمالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين في الإقليم".

وأردف بالقول: "وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع المنافذ الحدودية وكيفية وضع آليات موحدة لإدارة هذه المنافذ لما لذلك من أهمية اقتصادية وأمنية ، كما ناقش الاجتماع السياسة الكمركية، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لتوحيد السياسة وفقا لما نص عليه الدستور، وبالاتفاق بين الطرفين".

وأبدى الطرفان، "استعدادهما لمواصلة العمل المشترك من أجل معالجة جميع الاشكاليات التي تكتنف واقع المنافذ الحدودية والسياسة الكمركية والفحص المسبق للسلع والبضائع المستوردة".