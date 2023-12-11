مفوضية الإنتخابات: سننصب 11 ألف كاميرا "صوت و صورة" في مراكز و محطات الإقتراع

قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، الاثنين، إن المفوضية ستقوم بنصب أكثر من 11 ألف كاميرا صوت وصورة في المراكز والمحطات الانتخابية للتوثيق، "قبل تسلم أيِّ شكوى أو طعن".

وأضاف جميل في تصريح، أن:"المفوضية ستأتي بقطع الناقل التسلسلي العام "USB"من جميع الأجهزة البالغ عددها 35 ألفاً و553 جهازاً للمطابقة بينها وبين النتائج الموجودة داخل صناديق الاقتراع".

وأشار إلى أن "ورقة الاقتراع ستحمل أكثر من علامة أمنية، إذ سترسل النتائج إلكترونياً من المحطات إلى السيرفرات خلال 6 ساعات وستعلن خلال 24 ساعة قبل السادسة من مساء يوم 19 كانون الأول".

وتابع، أن "هناك مراكز للعد والفرز في كل محافظة لعد وفرز الصناديق في حال فشل إرسالها عبر الوسط الناقل، إضافة إلى ترحيل الشكاوى والطعون إلى هذه المراكز لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وإذا كان هناك فرق أكثر من 5 % في النتائج ترحّل جميع الصناديق إلى تلك المراكز". ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية يوم الاثنين المقبل (18 كانون الأول 2023) يسبقه بيومين التصويت الخاص بعناصر الأجهزة الأمنية.