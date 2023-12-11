موعد إعلان نتائج إنتخابات مجالس المحافظات

أعلن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، اليوم الاثنين، أن نتائج إنتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراءها في الـ 18 من شهر كانون الأول ستعلن خلال 24 ساعة وقبل السادسة من مساء يوم ال 19 من الشهر نفسه .

وبيّن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، إنَّ المفوضية ستقوم بنصب أكثر من 11 ألف كاميرا صوت وصورة في المراكز والمحطات الانتخابية للتوثيق، قبل تسلم أيِّ شكوى أو طعن، مبيناً أنَّ المفوضية ستأتي بقطع الناقل التسلسلي العام USB من جميع الأجهزة البالغ عددها 35 ألفاً و553 جهازاً للمطابقة بينها وبين النتائج الموجودة داخل صناديق الاقتراع.



وتابع، أنَّ "ورقة الاقتراع ستحمل أكثر من علامة أمنية، إذ سترسل النتائج إلكترونياً من المحطات إلى السيرفرات خلال 6 ساعات وستعلن خلال 24 ساعة قبل السادسة من مساء يوم 19 كانون الأول".



ونوّه مسؤول المفوضية إلى أنَّ "هناك مراكز للعد والفرز في كل محافظة لعد وفرز الصناديق في حال فشل إرسالها عبر الوسط الناقل، إضافة إلى ترحيل الشكاوى والطعون إلى هذه المراكز لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وإذا كان هناك فرق أكثر من 5 % في النتائج ترحّل جميع الصناديق إلى تلك المراكز".