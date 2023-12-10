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التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع


أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع؛ استعداداً لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

وذكر بيان للوزارة أنه "تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الوطنية واستعدادا لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وتهيئة المراكز الانتخابية داخل المؤسسات التربوية، تقرر تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ ولمدة اسبوع واحد فقط على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠".

وأضاف البيان، ان "الوزارة وجهت الملاكات التربوية والادارات المدرسية بالتعاون التام مع اللجنة العليا والمفوضية المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا المفصل المهم والعرس الوطني الديمقراطي".

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