الشيخ همام حمودي : ان الولايات المتحدة هي من تقود الحرب والمسؤولة عن كل السياسات العدوانية الاسرائيلية

اكد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان الولايات المتحدة هي من تقود الحرب والمسؤولة عن كل السياسات العدوانية الاسرائيلية

وقال الشيخ حمودي في بيان : نأسف لاخفاق مجلس الامن الدولي في إتخاذ قرار لوقف العدوان على غزة ومجازر الابادة بحق ابنائها، نتيجة فيتو امريكي، هو الثالث منذ بدء العدوان، وبما يتنافى مع القيم والشعارات التي تتحدث بها واشنطن بشان السلام الدولي وحقوق الانسان.

واضاف " ان هذه المواقف غير المسؤولة والظالمة تؤكد ان الولايات المتحدة هي من تقود الحرب والمسؤولة عن كل السياسات العدوانية الاسرائيلية، وان الفيتو لن يزيد فقط من تمادي الكيان الصهيوني، بل ايضا من تهديد امن المنطقة والسلام العالمي، وثقة الشعوب بالهيئات الدولية"