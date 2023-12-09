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ابو علي العسكري مغردا : ان عملياتنا الجهادية ضد الاحتلال الأمريكي ستستمر حتى إخراج آخر جندي له من أرض العراق
وكالة انباء براثا
102
2023-12-09
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