رئيس اللجنة المالية النيابية يطالب رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لحسم موضوع احالة مشاريع البنية التحتية الخمسة في محافظة بغداد

دعا عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية النيابية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى إيلاء ملف الخدمات في مناطق شرق العاصمة بغداد واطرافها، أهمية كبرى، والسعي الحثيث لإنهاء معاناة سكانها الذين انتظروا طويلا، وصبروا كثيرا.

وطالب العطواني رئيس الوزراء حسب بيان لمكتبه الاعلامي " بالتدخل شخصيا لحسم موضوع احالة مشاريع البنية التحتية الخمسة في محافظة بغداد الخاصة بانشاء شبكة مجارٍ متكاملة لمناطق: (النهروان ، ناحية الوحدة ، ناحية سبع البور، قضاء ابو غريب ، الراشدية)".

واضاف " ان محافظة بغداد تاخرت كثيرا ـ مع شديد الأسف ـ في إحالة هذه المشاريع الإستراتيجية للتنفيذ، برغم تخصيص الأموال اللازمة لها، وإدراجها ضمن الخطة الخدمية".