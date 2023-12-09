الحشد الشعبي يشارك في خطة تأمين انتخابات مجلس ديالى

اعلن الناطق باسم الحشد الشعبي في محافظة ديالى صادق الحسيني عن مشاركة / 4 / الاف عنصر في خطة تأمين انتخابات المحافظة بأطواق أمنية خارجية لحماية مداخلها .
وقال الحسيني ان المهام الامنية للحشد الشعبي وضمن الخطة الامنية المشتركة تتضمن تأمين محيط المدن ومداخل ومخارج ديالى لمنع تسلل اي عناصر مشبوهة .
وأضاف ان خطة الحشد تتضمن نشر أطواق أمنية خارج محيط الوحدات الادارية من خلال الدوريات ونقاط المرابطة والرصد الأمن . مؤكدا ان جميع قواطع المسؤولية في ديالى باتت تحت سيطرة الحشد والاجهزة الامنية ولا وجود لأي ثغرات إرهابية".
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