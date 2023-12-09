السوداني يطمئن في اتصال هاتفي على صحة امير الكويت

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفيا بولي العهد الكويتي مشعل الاحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحة أمير الكويت.

وذكرت وكالة كونا الكويتية، ان ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفيا من السوداني مساء اليوم اطمأن خلاله على صحة أمير البلاد نواف ألحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية".

وأعرب ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر الاخوية الصادقة، مثمنا للسوداني هذه البادرة الطيبة، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب جمهورية العراق الشقيق كل رفعة وازدهار".