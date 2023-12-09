توجيه حكومي بتبديل الفوج الرئاسي على خلفية قصف السفارة الأمريكية ببغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع الذي نتج منه قصف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان،إنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، وللوقوف على ملابسات الاعتداءات التي حصلت على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وكذلك مقر ّجهاز الأمن الوطني، وعدد من المباني السكنية المجاورة، تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء، وجرت في هذا الإطار إحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم، فيما تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور".

وأضاف، "كما يواصل فريق العمل، بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

وتابع، "إنّ الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، ولاسيما أنّ الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم، كما منحت القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".

ويوم أمس، كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة تخص الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الامريكية في بغداد.

وأوضح المصدر، إن الاستهداف تم بواسطة قذائف الهاون، وشُن من مكان ضمن مقتربات بناية البنك المركزي العراقي الجديدة في شارع "أبو نؤاس" بمنطقة الكرادة وسط العاصمة.