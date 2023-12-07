هيئة الحج والعمرة توجه دعوة للفائزين بقرعة الحج 2024

وجهت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023) دعوة للفائزين بقرعة الحج 2024.

وذكر بيان للهيئة "على المواطنين الفائزين بقرعة الحج والمشمولين بالذهاب للديار المقدسة لموسم حج 2024 ميلادية - 1445 هجرية، الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات إعتبارا من بداية الاسبوع المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2023/12/31".

ولفتت الى ان الدعوة "من أجل إكمال الإجراءات الإدارية والمالية".