القبض على (3) إرهابيين في الأنبار ونينوى وكركوك

القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على (3) إرهابيين في ثلاث محافظات الأنبار ونينوى وكركوك.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان:" انه بعمليات نوعية وجهود مميزة، وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والحادية عشرة والخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، في قضاء الرمادي طريق الثرثار وناحيتي ربيعة والرشاد، والذين كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في مختلف صفوفه، فيما قامت المفارز بتسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.