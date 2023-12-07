الكشف عن آخر تطورات اختيار الرئيس الجديد للبرلمان

أكد المتحدث باسم حزب السيادة، النائب خالد المفرجي، اليوم الخميس (7 كانون الاول 2023)، استمرار الحوارات السياسية من أجل حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد.

وقال المفرجي في حديث صحفي، ان "الحوارات ما بين كل القوى السياسية مستمرة من أجل الإسراع باختيار رئيس للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وهناك إمكانية في ذلك، للتراجع في حدة الخلافات".

واضاف ان "حسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد قبل انتخابات مجالس المحافظات، يعتمد على نتائج الحوارات الجارية ما بين كل الأطراف، وممكن حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة او تأجيله لما بعد الانتخابات، فهذا الامر سوف يتضح قريباً جداً".

وأرجأ مجلس النواب، الأربعاء الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر، بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب.

وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، في 14 تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.