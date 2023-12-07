السوداني: طريق التنمية سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (7 كانون الاول 2023)، أن طريق التنمية سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان رشاد نبييف، الذي يزور العراق للمشاركة في الاجتماع الثالث للّجنة العراقية الأذربيجانية المشتركة، يرافقه وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين".

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والتعليم والاتصالات والبنى التحتية والسكن والصناعات الدفاعية"، مشيراً الى أن " العلاقات بين البلدين الصديقين التي تشهد خطوات ملموسة".

ولفت الى أن "مشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي سيُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم"، فيما تطرق إلى الأحداث في غزة، مشيداً بـ "موقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتفعيله المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة"، داعياً "الدول الإسلامية لدعم هذه المبادرة".

من جانبه ،نقل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء "تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، والتطلع إلى انخراط الشركات الأذربيجانية الكبرى في الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "استعداد بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديميات العسكرية على نفقة الحكومة الأذربيجانية".