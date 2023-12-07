رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء مصر وباكستان والنمسا ويؤكد سعي العراق لتطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء مصر وباكستان والنمسا، كلا على حدة سعي العراق إلى تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الثلاث.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم في قصر بغداد، أوراق اعتماد سفراء مصر أحمد سمير حلمي، وباكستان محمد زيشان أحمد، والنمسا أندريا ناسي".

وأكد رئيس الجمهورية، حسب البيان ، "سعي العراق إلى تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع دولهم وبما يخدم المصالح المشتركة"، مشيراً إلى "ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتغيرات البيئية والمناخية".

وأعرب، عن "أمنياته للسفراء بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يرسخ علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم"، مؤكداً "دعم رئاسة الجمهورية لعمل البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها وبما ينعكس إيجاباً على تطور وتعزيز العلاقات".

من جانبهم، قدّم السفراء "شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية"، معربين عن "تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الشراكة الإيجابية".