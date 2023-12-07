السوداني يستقبل وفد العتبة العلوية المقدسةويتابع مشروع دعم حفظ المخطوطات والوثائق

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفد العتبة العلوية المقدسة وتابع مشروع دعم حفظ المخطوطات والوثائق.

واكد السوداني خلال اللقاء :" ان الدعم الذي تقرر لرفد الخزانة العلوية بنفائس الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية والدعم المادي الذي خصصته لها الحكومة، ينطلق من الايمان باهمية التراث والمعرفة وحفظ نوادر الكتب المخطوطة التي يبلغ عمر البعض منها اكثر من الف عام".

وعبّر وفد العتبة العلوية، عن تثمينه مبادرة الدعم التي وجه بها رئيس الوزراء ، والتي أثمرت عن شراء 2775 مخطوطة، ليصبح العدد الكلي للمخطوطات المحفوظة في الخزانة العلوية 6582 مخطوطة، فيما بلغت الوثائق المحفوظة 2444 وثيقة تاريخية.

كما نقل الوفد امتنان القائمين على العتبة، والباحثين والدارسين من روادها، لما تحقق عبر جمع المخطوطات والوثائق من خدمة للعلم والمعرفة وتيسير للطلبة والفضلاء في تحقيق مساعيهم العلمية والبحثية.