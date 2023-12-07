رئيس الجمهورية ومستشار الأمن القومي يبحثان عودة النازحين إلى مناطق سكناهم

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وذكر بيان رئاسي " تم خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، وتم التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني، وتعزيز أمن الحدود وضمان سلامة المواطنين".

واضاف البيان" تم بحث عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية".

من جانبه ، استعرض مستشار الأمن القومي "التطورات الأمنية في البلاد، وأهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود وبذل الجهود للحفاظ على أمن واستقرار البلاد"