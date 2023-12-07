إعفاء قائد شرطة بغداد الرصافة وتكليف اللواء "شعلان علي" خلفًا له

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، بإعفاء قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء مظفر كاظم سلمان مشجل من منصبه وتكليف اللواء شعلان علي خلفاً عنه

وبحسب أمراً وزاري صادر من مكتب وزير الداخلية عبد الامير الشمري "استناداً للصلاحيات المخولة ألينا بموجب أحكام المادة (٤) من قانون وزارة الداخلية رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٦ لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل الإداري والامني تم نقل واسناد اللواء ( شعلان علي صالح حسن من ملاك قيادة قوات الحدود الى منصب قائد شرطة بغداد - الرصافة ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة".

واضاف انه "تم نقل اللواء ( مظفر كاظم سلمان مشجل من المنصب اعلاه الى ملاك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي بصفة مفتش) ،" لافتا الى ان "هذا الأمر ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره".