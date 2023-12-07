الأخبار

إعفاء قائد شرطة بغداد الرصافة وتكليف اللواء "شعلان علي" خلفًا له


افاد مصدر امني، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، بإعفاء قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء مظفر كاظم سلمان مشجل من منصبه وتكليف اللواء شعلان علي خلفاً عنه

وبحسب أمراً وزاري صادر من مكتب وزير الداخلية عبد الامير الشمري "استناداً للصلاحيات المخولة ألينا بموجب أحكام المادة (٤) من قانون وزارة الداخلية رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٦ لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل الإداري والامني تم نقل واسناد اللواء ( شعلان علي صالح حسن من ملاك قيادة قوات الحدود الى منصب قائد شرطة بغداد - الرصافة ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة".

واضاف انه "تم نقل اللواء ( مظفر كاظم سلمان مشجل من المنصب اعلاه الى ملاك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي بصفة مفتش) ،" لافتا الى ان "هذا الأمر ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره".

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على (3) إرهابيين في الأنبار ونينوى وكركوك
الكشف عن آخر تطورات اختيار الرئيس الجديد للبرلمان
السوداني: طريق التنمية سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم
رئاسة الجمهورية والقضاء تبحثان تعزيز العدالة واستقلالية القضاء
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء مصر وباكستان والنمسا ويؤكد سعي العراق لتطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول
السوداني يستقبل وفد العتبة العلوية المقدسةويتابع مشروع دعم حفظ المخطوطات والوثائق
رئيس الجمهورية ومستشار الأمن القومي يبحثان عودة النازحين إلى مناطق سكناهم
إعفاء قائد شرطة بغداد الرصافة وتكليف اللواء "شعلان علي" خلفًا له
الداخلية تشكل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات مقتل فاضل المرسومي.
ارهابي خطير في قبضة استخبارات الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
فيسبوك