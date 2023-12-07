يديرها تجار ومنتسبين حكوميين.. كشف أخطر عصابة للمخدرات في بغداد

أطاح جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، بشبكة عالية الخطورة امتهنت المتاجرة بالمخدرات في جانبي الكرخ والرصافة وتتكون من أحد عشر شخصاً من ضمنهم نساء.

الجهاز ذكر في بيان انه "تمت الاطاحة بشبكة عالية الخطورة امتهنت المتاجرة بالمخدرات في جانبي الكرخ والرصافة وتتكون من أحد عشر شخصاً من ضمنهم نساء"، مشيرا الى ان "الشبكة يديرها تجار رئيسيون وبعض أفرادها منتسبين في دوائر حكومية".

وأضاف، ان "عمليات التوزيع والنقل تتم عبر عدد من المحافظات قبل وصولها إلى العاصمة بغداد".