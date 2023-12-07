طائرات اف ـ 16 العراقية تنفذ ضربات ضد أوكار داعش الإرهابي في كركوك

اعلنت قيادة العمليات المشتركة: " ان طائرات اف ـ 16 العراقية نفذت ضربات ضد اوكار داعش الارهابي في وادي زغيتون بكركوك .

وذكرت القيادة، في بيان انه :"بعزيمة الابطال وارادة الرجال في القوات الامنية البطلة وجه صقور / اف ـ 16 / ضربة قاصمة للارهاب في وادي زغيتون بقاطع عمليات كركوك".

واضافت، ان "الضربة الجوية الشجاعة التي قام بها صقور القوة الجوية الابطال تمت بمعلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

واكدت القيادة، ان "قواتنا الامنية البطلة التي تلاحق الارهابيين في كل مكان مصممة على استئصال الارهاب فوق كل شبر من ترابنا الوطني الغالي وستبقى عيون صقورنا البواسل تحمي عرين شعبنا وتقاتل دفاعا عن ارضنا المعطاء"