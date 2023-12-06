إطلاق نار ودهس وإصابات بين منتسب وسائق "متهور" بالديوانية؟

تعرض منتسب أمن في محافظة الديوانية، الى حادثة دهس بعد منعه لسائق "تكسي" من الهرب إثر دهسه لطفلة، مما اضطر الى اصابته بساقه ليتوقف.

وقال مصدر أمني انه "أثناء تواجد مفرزة من مركز شرطة الصلاحية قسم شرطة الشامية في مركز ناحية الصلاحية، لاحظت المفرزة وجود سائق عجلة نوع سايبا وهو يقود العجلة بتهور وحاول دهس طفلة صغيرة".

وأضاف، أن "السائق اصطدم بإحدى العجلات وحاول الفرار من مكان الحادث الا ان المفوض المنتسب (س. ع. ع) قام باعتراض العجلة وحاول ايقافها حتى لا يتسبب بحوادث أخرى لكن سائق العجلة لم يستجيب للمنتسب وقام بدهسه وحمله على مقدمة العجلة والسير به لمسافة 15 متر تقريبا".

وتابع المصدر، أن "المنتسب اضطر إلى إطلاق رصاصتين تحذيرية في الهواء ولم يتوقف السائق، وقام السائق بالرجوع إلى الخلف محاولا اسقاط المنتسب من العجلة لغرض دهسه مره أخرى، مما دفع المنتسب لإطلاق النار تجاه السائق بشكل مباشر واصابته بساقه الايمن حتة توقف".

وأشار الى أن "المفرزة ألقت القبض على الساق، ونقلته مع المنتسب الذي اصيب بجروح ورضوض، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق"، لافتا الى، "توقيفه وفق المادة ٢٣٠ ق ع وارجاء تقرير مصيره وفق المادة ٣٥ ق ع".