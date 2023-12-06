السوداني يؤكد لبافل طالباني حرص الحكومة على تحسين الوضع المعيشي لجميع العراقيين

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني .
وبحث السوداني وطالباني مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني وسير تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته الخدمية والتنموية والاقتصادية وسبل دعم القوى السياسية لتحقيق هذه الاهداف.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحسين الوضع المعيشي لجميع العراقيين في جميع محافظات العراق ، الى جانب اهتمامها بالارتقاء بالواقع الخدمي ، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الأحوال الاجتماعية وتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.
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