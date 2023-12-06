وزير الداخلية يوجه بتطوير منظومة الاتصالات لمتابعة المهربين والمتسللين

وجّه وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، بتطوير منظومة الاتصالات لمتابعة المهربين والمتسللين.

وذكرت الداخلية في بيان :" ان الشمري، ترأس مؤتمراً أمنياً للاستماع الى الإيجاز السنوي لعام 2023 لقيادة قوات الحدود والرؤية المستقبلية، بحضور عدد من القادة في الوزارةو تمت مناقشة الإنجازات الكبيرة التي قامت بها القيادة خلال هذا العام في تأمين الحدود من خلال بناء مخافر ونصب كاميرات حرارية وجدران كونكريتية وأسلاك شائكة وخنادق وغيرها".

وأكد الشمري، بحسب البيان، أن "الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا حماية حدود بلدنا "، مشدداً على تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المناطق والقرى الحدودية وكشف أوكار المهربين.

ووجه الوزير القادة بالمتابعة الدقيقة لمنسوبيهم في المخافر الحدودية والاهتمام بأرزاقهم ومنامهم واستثمار الموارد بالشكل الصحيح، فضلاً عن متابعة كاميرات المراقبة وتطوير منظومة الاتصالات والعمل على تجهيز القيادات بأجهزة تخصصية لمتابعة المهربين والمتسللين عبر الحدود"