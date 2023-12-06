السوداني يترأس اجتماعا لكبار القادة الامنيين و يؤكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون

ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم ، اجتماعاً لكبار قادة التشكيلات الامنية.

واكد القائد العام خلال الاجتماع على وجوب حفظ الامن والاستقرار في البلد والتصدي لاية محاولة للعبث بهما ، كونهما يمثلان ركيزة اساسية تستند اليها الخطط التنموية التي تهدف الى النهوض بجميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الجانب الخدمي.

وشدد على ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، وفقاً للسياقات الدستورية في محاسبة كلّ من يعرقل اجراءها، واطلع على مجريات الخطة الامنية التي سيتمّ تطبيقها خلال الانتخابات؛ لتأمين العملية الانتخابية في بغداد والمحافظات، مشيراً الى ضرورة تحديث هذه الخطة باستمرار؛ حتى تتمكن من استيعاب اي تطور او حدث امني مفاجئ./