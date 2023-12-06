معاون رئيس اركان الجيش يبحث مع قيادة عمليات ميسان آخر الاستعدادات الامنية للانتخابات

زار معاون رئيس اركان الجيش للتدريب الفريق الركن "حامد محمد كمر" مقر قيادة عمليات ميسان بمدينة العمارة والتقى بقائد عمليات ميسان اللواء الركن "صباح العزاوي" وقدم له التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه المنصب الجديد".

وحضر معاون رئيس اركان الجيش للتدريب مؤتمراً امنياً لبحث استعدادات مكتب مفوضية الانتخابات في ميسان لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها هذا الشهر بحضور قائد عمليات ميسان و قائد الشرطة وعدد من الوكالات الامنية".

وتم خلال المؤتمر وضع خطة طوارئ لمنع حدوث اي خرق امني قد يحصل خلال الانتخابات او اي قطع للشوارع او اي حدث يعرقل الحدث الانتخابي ، حيث تم الايعاز بضرورة تكثيف الجهود الامنية لحفظ الامن ومنع الخروقات الامنية".