المرجع المفدى السيد علي السيستاني يتسلم نسخة نادرة من المصحف الشريف مهداة من مكتبة العتبة الرضوية في مشهد

تسلم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني نسخة نادرة من المصحف الشريف مهداة من مكتبة العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة .

وتعد النسخة القرآنية النادرة منسوبة للامام علي (ع) ويعود تاريخها للقرن الاول الهجري وتم تنقيحها وطبعها بالتعاون بين العتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة آل البيت (ع) التابعة لممثل المرجعية العليا في مشهد السيد جواد الشهرستاني.

وأشار ممثل العتبة الرضوية الخبير في مجال العلوم القرآنية مرتضى، الذي سلّم النسخة للمرجع السيستاني، الى ان " النسخة القرآنية مكتوبة بالخط الحجازي وهي من بين النسخ النادرة في العالم ".