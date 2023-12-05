الحشد الشعبي يطيح بقيادي داعشي شرق الانبار

تمكن الحشد الشعبي، الثلاثاء، من الاطاحة بقيادي بداعش الارهابي شرق الأنبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء السابع بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بقيادي في فلول داعش الإرهابي شرق محافظة الأنبار".

وأضاف ان "الإطاحة بالارهابي جاءت خلال عملية أمنية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على قيادي في فلول داعش في منطقة الثرثار شرق محافظة الانبار، وقد جرى اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".