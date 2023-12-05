الاستخبارات العسكرية تطيح بـ ١٦ ارهابيا في عدة محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، الإطاحة ب (١٦) من عناصر عصابات داعش الإرهابية في عدة محافظات.

وذكرت المديرية في بيان أن "كمائن محكمة ومداهمات في مناطق متفرقة من المحافظات (بغداد والانبار ونينوى وصلاح الدين) أسفرت عن إلقاء القبض على (١٦) ارهابي مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في قضاء الموصل والرمادي والفلوجة ومخمور والقائم وعانة واليوسفية".

وأوضحت أن "المعتقلين كانوا يعملون في تنظيم داعش الارهابي بصفة مقاتلين واستخبارات، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة أصولياً بعد اكمال الأجراءات القانونية بحقهم".

وأشارت الى أن العملية جاءت "بعمليات نوعية وجهود استخبارية مميزة واستناداً إلى معلومات دقيقة من شعب قيادات الفرق ( ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ و ١٧ ) التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض وبمشاركة جهاز الأمن الوطني العراقي".