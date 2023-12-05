السوداني وزيدان يؤكدان ملاحقة مرتكبي الأفعال المخالفة للدستور خلال الانتخابات

اكد رئيسا مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، ملاحقة كل من يرتكب أفعالاً مخالفة للدستور والقانون، من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "السوداني التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في التهيئة لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول الجاري".

واكد الجانبان، بحسب البيان، على "التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية؛ من أجل ملاحقة كل من يرتكب أفعالاً مخالفة للدستور والقانون، من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية".