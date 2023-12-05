النزاهة تعلن شمول رؤساء ومؤسسي الأحزاب بحملة من أين لك هذا؟

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، استحداث “دائرة التفتيش” في الوزارات، فيما أشار إلى أن التعديل الثاني لقانون النزاهة سيكافح الفساد بنسبة 90 %، وحملة من أين لك هذا؟ ستشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب.

وقال حنون، في تصريح صحفي، إن “هنالك تعديلاً ثانياً سيطرح لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في مؤتمر سيعقد قريباً”، مبيناً أن “التعديل سيشمل وضع دائرة جديدة تسمى دائرة التفتيش التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة”.

وأكد حنون، أن “هيئة النزاهة اقترحت تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المدعوم من مجلس الوزراء، وسيمنح النزاهة في حال تطبيقه القدرة على مكافحة الفساد بنسبة 90 %، كونه سيذهب إلى استرداد الأموال التي سرقت من العراق منذ عام 2003 وإعادتها إلى الشعب”.

ولفت إلى أن “تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.