منذ بداية العام الحالي.. صحة كردستان تسجل 72 إصابة بالإيدز

سجَّلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، 72 إصابة بمرض الإيدز أغلبها من الوافدين منذ بداية العام الحالي، فيما اكدت أن النسبة الكبرى منهم من خارج الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سركار سورجي إنَّ دائرة الصحة أجرت 589 ألف فحص منذ بداية العام الحالي أظهرت تسجيل 72 حالة أغلبها من خارج الإقليم والوافدين، إذ تم ترحيلهم إلى بلدانهم والبقية بعض الأفراد القليلين من مواطني الإقليم جرى عزلهم في أماكن خاصة وتحت إشراف لجان طبية متخصصة لتلقي العلاج، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وكانت الإجراءات الصارمة للوقاية من الإيدز بالفحص الإجباري لجميع الأشخاص الذين يدخلون العراق في أثناء سنوات الحصار الاقتصادي مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، جعلت العراق من الدول ذات التوطين المنخفض للمرض.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بلغ عدد الإصابات المسجلة بمرض الإيدز في العراق بين عامي 1986 و2008 480 حالة، بينها 274 لمواطنين عراقيين أغلبهم فارقوا الحياة.