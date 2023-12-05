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النزاهة توقع بضابطين متلبسين بجريمة الرشوة في البصرة أحدهما يحمل رتبة عقيد


 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من الإيقاع بضابطين يعملان في مركز أبي الخصيب متلبسين بابتزاز أحد المواطنين ومساومته وإجباره على دفع الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة ألفت فريق عمل فور تلقيها شكوى تتضمن قيام ضابطين في أحد مراكز شرطة البصرة بابتزاز المشتكي ومساومته وطلب مبلغ مالي منه قدره (10) ملايين دينار".

وأضافت أن "الفريق بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منهما، وتم الإيقاع بهما متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهما مبلغ (5) ملايين دينار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ الكلي المتفق عليه البالغ (10) ملايين دينار"، معربة عن شكرها "للجهود المبذولة من قوات إنفاذ القانون "سوات"؛ للتعاون والتنسيق العاليين في تنفيذ العملية".

وتابعت أن "الضابطين اللذين يحمل أحدهما رتبة عقيد ويعمل مديراً لمركز شرطة أبي الخصيب والآخر ملازم أول، قاما بمداهمة منزل المشتكي والاستحواذ على أسلحة تعود لأجداده، فيما رضخ المشتكي لابتزاز المتهمين اللذين طلبا منه (10) ملايين دينار لقاء استبدال الأسلحة بأخرى؛ كونها تحظى بعناية خاصة من المشتكي؛ بعدها من (إرث العائلة)"

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النزاهة توقع بضابطين متلبسين بجريمة الرشوة في البصرة أحدهما يحمل رتبة عقيد
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