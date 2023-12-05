خروقات وتضخم بالأموال.. مذكرة قبض بحق مسؤول بصحة الأنبار

تمكنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة الأنبار، من تنفيذ أمر قبض وتحر بحق مسؤول في صحة المحافظة؛ على خلفيَّة خروقات ماليَّة وشبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات الثلاثاء، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكن من تنفيذ مذكرة القبض والتحري الصادرة بحق مدير حسابات دائرة صحة المحافظة، وذلك لوجود شبهة تضخم في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، وبما يزيد على مليار دينار".

وبينت، أن "العمليَّة تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وتأتي في سياق القضيَّة المتعلقة بمعلومات عن وجود سلف وهميَّة ومخالفات ماليَّة مرتكبة في صحة الأنبار".

ونوهت إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهم وشقيقه على ذمة التحقيق".