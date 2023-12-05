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عبداللطيف: الحلبوسي صرف مليار و 85 مليون دينار للطيران خلال ستة أشهر .. لديه 325 عنصر امني لحمايته (فيديو)
وكالة انباء براثا
106
2023-12-05
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عبداللطيف: الحلبوسي صرف مليار و 85 مليون دينار للطيران خلال ستة أشهر .. لديه 325 عنصر امني لحمايته (فيديو)
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