الشيخ قيس الخزعلي للسفير التركي: قواتكم مرفوضة في العراق وعليكم زيادة حصتنا المائية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي للسفير التركي لدى بغداد علي كوناي، اليوم الاثنين، "الرفض القاطع" للوجود العسكري التركي في العراق مهما كانت أسبابه، ودعا أنقرة إلى إطلاق المياه باتجاه الأراضي العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان، إن الأخير استقبل كوناي بمكتبه في بغداد و"جدد رفض العراق القاطع للوجود العسكري التركي على أراضيه لأي سبب كان كونه يشكل خرقاً صارخاً لسيادته".

وأشار الأمين العام لعصائب أهل الحق، إلى "استعداد الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها الدستورية بمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد دول الجوار أو شن هجمات عليها"، مبيناً أن "العراق ينتهج سياسة التوازن في علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي بما يضمن استقراره وتحقيق تطلعات شعبه".

وشدد على "أهمية تعزير العلاقات الثنائية في إدارة الملفات المشتركة كافة لا سيما في المجالات الاقتصادية وفق رؤية واقعية بعيداً عن وجود أي تدخلات من أطراف أخرى"، داعياً أنقرة إلى "إعادة النظر بشكل جاد وسريع بحصة العراق المائية واحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن".