الأخبار

النزاهة: ضبط 3 مسؤولين في كركوك تلاعبوا بتقرير مشروع وهدروا ملياري دينار


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين في محافظة كركوك؛ على خلفيَّة تلاعب في تقارير فحص أحد المشاريع بقرابة ملياري دينار.

وذكر بيان للنزاهة، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عمل؛ للتحقيق في معلومات تتضمن وجود شبهات فساد وتلاعب في تقارير فحص مختبري لأحد مشاريع تأهيل القرى المحررة من الإرهاب المحالة من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لشركة مقاولات عامة بمبلغ قدره مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار".

وبينت، أن "عمليات التدقيق والتقصي والتحري أثبتت وجود تلاعب في تقارير الفحص المختبري،" منبهة إلى أن "أصل نتائج الفحص تشير إلى عدم مطابقة الأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات الفنيَّة، إذ جرى التلاعب فيها وجعلها مطابقة للمواصفات، وصرف مبالغ ماليَّة عنها؛ مما تسبب بحصول هدر للمال العام".

وأوضحت النزاهة، أن "الفريق بعد عرضه النتائج على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، انتقل إلى مختبر كركوك الإنشائي وتمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المختبر والمدير السابق؛ بتهمة التلاعب بالتقارير المختبريَّة،"

منوهة "بأن الفريق ذاته توجه إلى مديريَّة طرق وجسور كركوك، والإطاحة برئيس لجنة الإشراف على المشروع بالتهمة ذاتها". ولفت الى انه "تم تنظيم محضر أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (289/315) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي للسفير التركي: قواتكم مرفوضة في العراق وعليكم زيادة حصتنا المائية
الأعرجي يناقش مع لجنة مكافحة الإرهاب الإجراءات الخاصة بالتحقق من المسافرين
عبد المهدي يعلق على قصف الفصائل بكركوك: سنحقق انتصارات مبينة قريباً
رئيس الجمهورية: ليس هناك أزمة دولار في العراق
النزاهة: ضبط 3 مسؤولين في كركوك تلاعبوا بتقرير مشروع وهدروا ملياري دينار
الاعرجي وباقري يبحثان التعاون في الجانب العسكري والأمني
السوداني يبحث مع السفير الاذربيجاني عقد الدورة الثالثة للّجنة الثنائية المشتركة
طلب نيابي الى رئيس الوزراء بتوفير النفط الابيض لمواطني الاقليم
المحكمة الاتحادية تؤجل النطق بحكم الطعن المقدم بخصوص انتخابات كركوك
المالية توضح بشأن اختيار شركة "إرنست ويونغ" لمراجعة بياناتها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك