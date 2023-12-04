السوداني يبحث مع السفير الاذربيجاني عقد الدورة الثالثة للّجنة الثنائية المشتركة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السفير الاذربيجاني لدى العراق نصير ممدوف.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات وقطاعات عدة فضلاً عن التباحث بشأن عقد الدورة الثالثة للّجنة العراقية- الأذربيجانية المشتركة بعد غد الأربعاء ،وما يمكن أن يتمخض عنها من تفاهمات تصب في صالح الشعبين الصديقين.

ونقل ممدوف رغبة الحكومة الاذربيجانية في المشاركة بمشاريع التنمية والاعمار، بعد ان طرح العراق فرصه الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية بين العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على تقديم التسهيلات لزوار العتبات المقدسة من مواطني اذربيجان والعراقيين الذين يزورون أذربيجان.