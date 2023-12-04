طلب نيابي الى رئيس الوزراء بتوفير النفط الابيض لمواطني الاقليم

قدمت كتلة الجيل الجديد النيابية ، طلبا رسميا الى رئيس مجلس الوزراء لتوفير النفط الابيض (مجانا) لمواطني اقليم كردستان كمبادرة وطنية ".

واشارت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد ، الى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مواطنو اقليم كردستان بسبب مشاكل الرواتب والركود الاقتصادي وسوء تجهيز الطاقة الكهربائية ورداءة شبكاتها وخطوطها الناقلة مع انخفاض درجات الحرارة دون الصفر المئوي في مناطق متعددة من اقليم كردستان ،

داعية الى رعاية مواطني اقليم كردستان ومد يد العون اليهم وتزويدهم بمنتوج النفط الأبيض (مجانا) بمقدار (٤٠٠) لتر لكل عائلة ، مع التأكيد على ضرورة إبعاد المبادرة الكريمة عن ايادي المتاجرين بقوت الشعب ومقدراته ومقومات حياته اليومية، وتوزيع المنتوج عن طريق شركة توزيع المنتجات النفطية والجهات الاتحادية ذات العلاقة لقطع الطريق امام المحتكرين والشركات العائدة للأحزاب.