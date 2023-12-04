السوداني يؤكد لامين عام الاتحاد الاسلامي الكردستاني حرص الحكومة على الارتقاء بالوضع المعاشي لمواطني الاقليم

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على الارتقاء بالوضع المعاشي للمواطنين في اقليم كردستان .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان السوداني استقبل اليوم الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني،صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض اهم الملفات والقضايا على المستوى الوطني، وجهود الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات".

واكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على الارتقاء بالوضع المعاشي للمواطنين في اقليم كردستان العراق، وانتظام تسلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، مثلما هو الامر مع سائر المواطنين في جميع محافظات العراق، مشيراً الى الاتفاقات المبرمة بهذا الشأن وضرورة الالتزام بها.

وشدد السوداني على اهمية تدعيم الامن والاستقرار في جميع ارجاء العراق، واهتمام الحكومة بتقديم كامل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ لانجاح انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق المقررة في شهر شباط المقبل.