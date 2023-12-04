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رئيس كتلة حقوق النيابية: دعم التكفيريين وتخريب مقومات الحياة هي وظيفة أميركا في العراق


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رئيس كتلة حقوق النيابية: دعم التكفيريين وتخريب مقومات الحياة هي وظيفة أميركا في العراق
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