أول تعليق من سماحة الشيخ أكرم الكعبي حول الضربة الامريكية في كركوك

توعد الامين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، اليوم الاثنين، القوات الامريكية، بأخذ الثأر منها، وذلك على خلفية سقوط 5 ضحايا بضربة أمريكية في محافظة كركوك.

وذكر الكعبي في تغريدة ، "في بادئ ذي بدء ليعلم المحتل الآثم أن استشهاد ثلة من الابرار المجاهدين النجباء لا يزيدنا الا إصرارا وثباتا ويوقد جذوة الثأر في قلوبنا، وقسما بالأيتام وبدموع الأمهات الثكالى وقلوب ذويهم المستعرة ودماء الشهداء الزاكيات ستدفعون ثمن جريمتكم باهظا".

وأضاف، "العراق عراقنا والارض ارضنا ايها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريبا من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد السؤدد والرضوان وجنات الخلد والفوز العظيم لشهدائنا".