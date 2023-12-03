مقتل ارهابيين وتدمير اوكارهم بضربات جوية في وادي الشاي / موسع

نفذ طيران القوة الجوية ضربات جوية في وادي الشاي جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها انه إستناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة رئيس اركان الجيش وبأشراف قيادة العمليات المشتركة خلية الاستهداف ،ووفقاً لمعلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربات جوية ناجحة في وادي الشاي في قاطع عمليات كركوك، حيث أدت الى قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكار مهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية.