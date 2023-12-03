محافظ نينوى يتهم جهات /لم يسمها/بعرقلة مشروع مطار الموصل

اتهم محافظ نينوى الجديد عبد القادر الدخيل ، جهات لم يسمها بعرقلة مشروع مطار الموصل،مشيرا إلى أن جميع الإدارات السابقة فشلت في النهوض بالواقع الصحي للمحافظة.

وقال في تصريح صحفي " هناك محاولات لعرقلة وإيقاف مشروع مطار الموصل، لكننا تجاوزنا هذا الشيء والأمور تسير جيداً لاكمال المطار".

وأضاف، الدخيل، أن "جميع الإدارات المتعاقبة في الصحة فشلت بالنهوض بالواقع الصحي في نينوى، وحاولوا عرقلة النهوض بها".

و عن التحديات التي تواجه الموصل سياسيا واجتماعيا، اكد ان" تراجع دور الموصل في السنوات الاخيرة يرجع الى الخلافات والتشتت الحاصل بين ممثلي المدينة.